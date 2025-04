Inter-news.it - Marotta: «Sprint finale in Serie A? Ecco qual è la difficoltà! Un regalo a Inzaghi»

Leggi su Inter-news.it

è stato intercettato al Tardini dove tra pochissimo, alle ore 18, andrà in scena Parma-Inter, sfida della trentunesima giornata del campionato diA.le sue riflessioni pre-partita, affidate a DAZNUN SOLO– Giuseppeè intervenuto così prima del fischio d’inizio di Parma-Inter: «Se preferisco giocare prima o dopo il Napoli? Devo dire che un po’ ci siamo abituati, certamente giocare prima ti dà più libertà mentale, per cui secondo me se un professionista è allenato deve convivere anche con questo. Non c’è un preferenza assoluta. Ora vado un po’ fuori domanda, perché secondo me lamaggiore in questo, con un turno di Coppa Italia e unaificazione potenziale contro il Bayern Monaco, sia proprio quella di affrontare tre competizioni in un lasso di tempo ridotto.