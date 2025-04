Tennis Darderi in finale a Marrakech

Darderi è di nuovo in finale in un torneo Atp. L'italoargentino ha staccato il pass per la finale dell'Atp 250 di Marrakech grazie alla vittoria su Roberto Carballes Baena, n. 51 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Una splendida partita di Darderi che ha espresso un Tennis di alto livello contro un avversario che aveva vinto 13 delle ultime 14 partite disputate sulla terra rossa marocchina. Luli ha confermato l'ottimo stato di forma già visto al Challenger di Napoli e ha concluso il match con 23 vincenti e il 79% di punti con la prima di servizio.

