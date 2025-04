Oasport.it - Rugby, Champions Cup: la Benetton sogna a Castres, ma a tempo scaduto dice addio ai quarti di finale

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa allo Stade Pierre-Fabre dila sfida valevole come ottavo didellaCup tra i padroni di casa francesi e laTreviso. Per i veneti prima apparizione in una fasedella massima competizione europea e la squadra di Marco Bortolami si è presentata all’appuntamento senza voler recitare il ruolo di vittima sacrificale. E hato fino allo scadere.Parte subito in salita il match per laTreviso, che già dopo due minuti di gioco subisce la meta di Rémy Baget per il 7-0 iniziale. Immediata, però, la risposta dei veneti che al 4’ impattano il risultato grazie alla meta di Thomas Gallo, mentre al 7’ l’indisciplina francese manda Albornoz sulla piazzola per il 7-10. Al 12’ altra chance per Treviso, che dopo l’avvio shock sta giocando meglio, ma l’apertura argentina non trova i pali.