Gara equilibrata per la BC Servizi a Siena ma alla fine festeggia la Virtus

Arezzo, 23 dicembre 2924 – Si chiude con una sconfitta il 2024 della BCArezzo che non è riuscita nell'impresa di fermare la rincorsa della Stosaperdendo al PalaCorsoni per 70 a 64 al termine di unacombattuta. La BC, come accaduto già sette giorni fa con il Costone, parte molto determinata cercando subito di allungare nel punteggio (0-9), la reazione senese arriva sul finire del primo quarto grazie a Bartoletti e Gianoli ed il vantaggio aretino calaprima sirena (14-19). L'inizio del secondo quarto è tutto di marca, la squadra di coach Evangelisti piazza un break di 11-1 che ribalta l'inerzia della partita, la BCperò ha il merito di tenere in difesa e di ricucire lo strappo prima dell'intervallo (28-28). Al rientro in campo dagli spogliatoi la squadra di casa cerca l'allungo decisivo, la Stosa arriva a +9 (49-40) con un canestro in appoggio di Gianoli, ma in due minuti la SBA trova una tripla di Buzzone ed un gioco da 3 punti di Prenga che riportano a -5 (51-46) gli amaranto aterzo periodo.