Anteprima24.it - Frana di Cetara, il sindaco Della Monica: “Sul posto da stanotte, al lavoro per garantire la riapertura a sensi alternati”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn seguito alla chiusura in via precauzionaleSS 163 Amalfitana determinata dalladi un muro a secco, il comune dirende noto di aver attivato tutte le procedure necessarie alla messa in sicurezza dell’area peruna velocedell’arteria nell’imminenza delle festività natalizie. “Insieme con Anas e Protezione Civile comunale sono all’opera da questa notte presidiando l’area interessata dallo smottamento che ha riguardato un muro a secco a ridosso dell’arteria – spiega ildi, Fortunato– Mi sono recato sulimmediatamente dopo l’evento franoso verificatosi nel bel mezzo dell’ondata di maltempo che si abbattuta questa notte sulla Costiera Amalfitana. La pioggia torrenziale ha, infatti, determinato il crollo di pietre e detriti in seguito al quale è stata disposta l’interruzionecircolazione stradale in via precauzionale.