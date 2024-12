Ilnapolista.it - Finalmente De Ketelaere: ha dimostrato che la pazienza, nel calcio, è una virtù (Guardian)

Charles Desembra davvero rinato dopo un anno difficile al Milan. Ora, all’Atalanta, ha trovato la sua dimensione ed è nuovamente incisivo, come lo era col Club Brugges. Ieri doppietta per lui contro l’Empoli.Deè rinato all’Atalanta: hache la, nel, è unaIlelogia la trasformazione dell’attaccante belga, che ha saputo pazientare e lavorare sul suo fisico per migliorarsi:L’Atalanta non ha mai vinto molto, ma nell’ultimo periodo ci hanno preso gusto. All ’86esimo, Desi è accentrato, scartando tre difensori e segnando il 3-2 che li ha portati a trionfare contro l’Empoli; un altro atto di magnificenza individuale da parte di un giocatore che è rinato sotto Gasperini. Il Milan aveva pagato 35 milioni di euro per averlo dal Club Brugge nel 2022, ma Dehache la, nel, può essere una