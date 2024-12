Tvpertutti.it - Fedez, quanto costa il Natale a St. Barth? Costi folli ed eccessivi

Le festività natalizie del 2024 segnano un cambio di rotta pere Chiara Ferragni, ormai impegnati a costruire vite separate. Mentre l'imprenditrice digitale trascorre ilin montagna con i figli Leone e Vittoria e la sua famiglia all'Alpe di Siusi,si gode un'esperienza completamente diversa a St.. Il rapper, infatti, ha scelto una destinazione da sogno per ricaricarsi in vista del 2025, un anno che lo vedrà protagonista sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo.Il rapper milanese ha scelto una villa extra lusso nell'esclusiva St.. Si tratta della Villa de France, una proprietà di 650 mq che offre ogni tipo di comfort immaginabile: piscina a sfioro con vista mozzafiato sul mare, spa privata, sala fitness e persino un maggiordomo disponibile 24 ore su 24.