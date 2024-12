Fata FdI | Interventi concreti per Focene lavori al via nel 2025

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 23 dicembre 2024 – “L’approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnico finanziaria relativo alla rotatoria del Lido del Carabiniere, intervento già previsto nel piano triennale delle opere, dimostra come questa amministrazione sia attenta, Sindaco Baccini in testa e che ringrazio in modo particolare, alle esigenze di. A chi era scettico noi rispondiamo con i fatti”.Lo afferma in una nota Patrizia, consigliere di Fratelli d’Italia.“Questa opera – prosegue – , per la quale sono stati stanziati finanziamenti per circa 450mila euro, contribuirà in maniera decisiva a migliorare la viabilità e la sicurezza del tratto di lungomare compreso tra via degli Atolli e via Luigi Cherubini. L’intervento inoltre prevede la realizzazione di un ulteriore tratto di marciapiede.