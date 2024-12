Ilrestodelcarlino.it - Emanuela uccisa: sul corpo lividi di pestaggi precedenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli Piceno, 23 dicembre 2024 – Sulla causa precisa della morte diMassicci,a forza di botte dal marito Massimo Malavolta la notte di giovedì 19 dicembre scorso, i medici legali Francesco Brandimarti e Sabina Canestrari depositeranno tra oggi e domani una relazione parziale in attesa di quella definitiva a seguito dell’autopsia. Secondo quanto trapela, a provocare il decesso sarebbe stata la perdita di sangue a seguito delle ferite e dei traumi causati dai violenti colpi sferrati dal marito che hanno provocato fratture al naso, a diverse costole e all’ulna, oltre a tumefazioni in molte parti del. In base a questo quadro, l’agonia potrebbe essere stata lunga, provocata da un’anemia. Poteva allora essere salvata se il marito avesse chiamato in tempo i soccorsi? E’ la risposta che attendono di sapere negli uffici della Procura per definire il capo d’imputazione che al momento riguarda l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, ma potrebbe ulteriormente appesantirsi alla luce dei risultati dell’autopsia e degli accertamenti che stanno portando avanti i carabinieri.