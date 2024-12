Ilfattoquotidiano.it - Due alpinisti emiliani bloccati in un canalone sul Gran Sasso. Soccorsi fermi da ore a causa del forte maltempo

Dramma per due, Luca Perazzini di 42 anni e Cristian Gualdi di 48, scivolati in unsula quota 2.700 metri, dove sonoda domenica pomeriggio in attesa dei. Che sono però sospesi da ore adelche imperversa sulla zona, con visibilità ridotta a zero e raffiche di vento a 100 km orari. I due amici di Santarcangelo di Romagna (Rimini),ì erano ben equipaggiati per la scalata, ma ora si teme per la loro vita: nessuno sa al momento se i due sono ancora vivi e saranno in grado di sopportare le temperature rigide di un’altra notte dopo che nella scorsa le minime sono scese sotto i dieci gradi sotto lo zero.Nella zona dove si è verificato l’incidente l’allerta domenica era gialla – una criticità ordinaria – per le valanghe. E le previsioni parlavano di “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale” nell’area dell’escursione.