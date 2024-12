Quotidiano.net - Da piccola cooperativa a leader della Gdo

II 13 maggio 1962 nasce il Consorzio Nazionale Dettaglianti, societàa responsabilità limitata, per riunire sotto un unico nome un gruppo di piccoli dettaglianti, spinti dal desiderio di emanciparsi dal potere dei grossisti e dell’industria di marca. Poco dopo, apre il primo supermercato a Bologna, l’unico esempio di centro di vicinato in Italia gestito da una società che riuniva sette commercianti. A fianco del marchio Conad compare per la prima volta, nel 1971, la Margherita. Diventa il simbolonuova insegna che si afferma nella grande distribuzione organizzata. Oggi la Margherita è il simbolo che accomuna, da Bolzano a Lampedusa, i quasi 4 mila punti vendita. Nel 1978 nascono i prodotti a marchio di Conad, che si dota di regole precise per i produttori. Nel 1980 arriva, infatti, il primo regolamento per l’uso del marchio Conad, perché possa rappresentare il giusto rapporto qualità-prezzo per i consumatori.