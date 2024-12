Ilgiorno.it - Cade da una parete del Resegone: muore un’escursionista

Lecco, 23 dicembre 2024 – Tragedia sul. A darne notizia è l’Areu, l’Agenzia di emergenza urgenza della Regione Lombardia, in una nota diffusa attraverso il suo servizio stampa. 15-07-2011 COMO ELISOCCORSO ELICOTTERO AREU FOTO CUSA CELL 335 6855682 La caduta si è verificata nel primo pomeriggio, verso le 14.30, nella zona tra Pian Serada e la crestina finale che porta al Rifugio Azzoni, in cima al monte citato nei Promessi Sposi da Alessandro Manzoni. Le operazioni di recupero – sul posto volontari del Soccorso alpino e l’elicottero del 118 – sono state rese complicate dal forte vento in quota. La vittima è una donna, di età ancora non nota, che sarebbe precipitata per diversi metri,ndo da una. Il decesso è stato constatato sul posto. I soccorritori sono intervenuti anche per prestare aiuto a una escursionista di 48 anni, molto probabilmente una compagna di uscita della donna morta, che ha accusato un malore dopo aver assistito all’incidente.