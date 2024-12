Uominiedonnenews.it - Barbara D’Urso, Ufficiale: Ecco In Quale Programma Rai La Vedremo!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ormai èè pronta a rientrare con il botto in televisione. La Rai gli ha affidato untutto suo.a partire da quando!: l’indiscrezione sul ritorno in Rai nel 2025, una delle conduttrici più amate e discusse della televisione italiana, potrebbe presto tornare sugli schermi Rai. A rivelare questa indiscrezione è Roberto Alessi, direttore di Novella2000, che tramite i suoi canali social e la rivista da lui guidata ha dato spazio a una notizia che sta facendo molto discutere. Secondo Alessi, fonti autorevoli gli avrebbero confermato che il ritorno dellapotrebbe concretizzarsi già nel maggio 2025. Sebbene l’entusiasmo sia palpabile, lo stesso Alessi invita alla cautela, sottolineando che si tratta di una notizia non ancora