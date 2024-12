Sport.quotidiano.net - B1 donne, conferma al vertice per le ragazze di Ghiselli. Fucka e Pulliero al top. Il muro della Fcredil si rivela insuperabile

Bologna 3Castelbellino 0(25-21, 25-17, 25-11)VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 11,8,10, Frangipane 9, Tellaroli 14, Saccani 3, Laporta (L1); Malossi, Bongiovanni 1, Cavicchi 1, Melega (L2). Non entrate: De Paoli, Neriotti. All.. CLEMENTINA CASTELBELLINO: Belegni 3, Usberti 6, Barbolini 8, Calza 1, Tomasetig 12, Fabbo 1, Sposetti (L); Boari, Bastari, Casarin, Luciani, Giuliani. Non entrata: Malatesta. All. Moretti. Arbitri: Rosignoli e Mazzocchio. Prova di forza: lalascia solo le briciole a Castelbellino e si prende i tre punti, tornando a vincere sul proprio campo dopo il ko con Verona di due settimane fa. Certezze casalinghe ritrovate e Natale in vetta alla classifica del girone C del campionato femminile di B1 di volley, per Bologna. Non c’è scampo per la terzultimaclasse, troppo forti le rossoblù e vogliose di dimenticare l’ultima uscita al PalaLirone per regalarsi un’ultima gioia primasosta.