Tpi.it - Attacco al Potere – Paris Has Fallen: le anticipazioni della quarta puntata

Leggi su Tpi.it

alHas: le(trama e cast)Questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, su Italia 1 va in onda ladialHas. Dopo i grandi successi dei film, arriva la serie suHas. In tutto otto episodi pieni di adrenalina e adatti al pubblico giovane. Vediamo insieme ledi oggi.e tramaDopo l’ultimatum di Pearce, Vincent, Zara, la Presidente e la task force sono sempre più alle strette. Per portare dalla propria parte uno degli alleati dell’ex capitanoLégion Étrangère, Taleb e Taylor tentano un ultima, disperata mossa. Madame le Présidente de la République, intanto, è costretta all’impensabile: sarà una decisione senza precedenti? Il piano del terrorista, accecato dalla volontà di vendetta, è ormai in atto e i nostri temono il peggio: il tempo è totalmente a loro sfavore.