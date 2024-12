Inter-news.it - Arnautovic, il Torino non molla e l’Inter agevola: 3 presupposti – TS

Il futuro di Markorimane in bilico, nonostante le dichiarazioni dello stesso attaccante dopo Inter-Udinese di Coppa Italia. Ilè alla finestra e non intenderlo.INTENZIONI – La permanenza dialfino a giugno non è certa. L’austriaco, in gol giovedì sera in Coppa Italia, ha speso belle parole nei confronti della sua squadra subito dopo la partita, ma il futuro rimane comunque in bilico. Il, alla ricerca di una nuova punta per ovviare all’assenza di Duvan Zapata, lo ha messo nel mirino. E ad oggi tra lui e Giovanni Simeone del Napoli il preferito è proprio l’attaccante campione d’Italia. Ci sono tre importantiche rendono possibile il trasferimento didalalnella prossima finestra invernale di calciomercato.