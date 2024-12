Quifinanza.it - Una poltrona per due, il significato economico del finale: “Vendo 200 aprile a 142”

Leggi su Quifinanza.it

Cosa c’è di più natalizio di Unaper due? Il film cult del 1983 è più di una semplice commedia: è una masterclass di finanza mascherata da intrattenimento. Tra scambi di identità, contratti future e giochi sporchi di insider trading, si nasconde una storia che ancora oggi ci parla del mondo degli investimenti.La finanza in salsa hollywoodianaUn broker impeccabile, Louis Winthorpe III, e un senzatetto intraprendente, Billie Ray Valentine. A metterli in rotta di collisione sono i fratelli Duke, giganti della finanza, con una scommessa da un dollaro: dimostrare che il successo di Winthorpe è solo una questione di contesto. Lo sfondo è la Duke & Duke, una società che si occupa di trading su beni di consumo come caffè, grano e succo d’arancia surgelato.Strumenti derivati: i protagonisti in ombraIl film ci porta dritti dentro il mondo dei derivati, con i contratti future a fare da protagonista silenzioso.