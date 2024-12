Lanazione.it - “Una panchina rossa al posto della capanna”

Ponsacco (Pisa), 22 dicembre 2024 – Il patriarcato uccide per cui è compito e responsabilità di tutti uccidere il patriarcato. Non lascia spazio alle interpretazioni il presepe allestito nel battisteroparrocchia di San Giovanni di Ponsacco da don Armando Zappolini insieme alle donne e alle ragazzeCaritas. Da una parte la natività tradizionale, dall’altra l’impatto con il 2024. Laè stata sostituita da una, simbolo contro la violenza di genere, su cui giace un manichino di una donna uccisa, il suo sangue macchia Gesù bambino, fontevita. Al centro lo striscione con la scritta “il patriarcato uccide” e gli scatti fotografici di Cristina Fida, immagini di riflessione e denuncia sulla eviolenza. In sottofondo le musica classiche del Natale. “Abbiamo un’immagine speculare – racconta don Armando – da un lato la tradizione dall’altra l’attualità.