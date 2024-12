Liberoquotidiano.it - **Ucraina: Trump, 'non vedo l'ora di incontrare Putin per risolvere il conflitto'**

Washington, 22 dic. (Adnkronos) - Il neoeletto presidente degli Stati Uniti Donaldha dichiarato di non vedere l'ora diil leader russo Vladimirperilucraino. “Il presidenteha detto che vuole incontrarmi il prima possibile. Dobbiamo porre fine a questa guerra”, ha dettoalla conferenza dell'AmericaFest a Phoenix, in Arizona, ribadendo che ilucraino non sarebbe scoppiato se lui fosse stato allora presidente degli Stati Uniti.