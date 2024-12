Calciomercato.it - Tutto deciso per Nico Paz: Juventus battuta

Leggi su Calciomercato.it

Tra i calciatori più sorprendenti della prima metà di stagione in Serie A c’è senza dubbioPaz. La stella del Como può far gola a diverse big italiane Manca ormai sempre meno alla conclusione del girone d’andata di Serie A. Queste ultime battute sanciranno la squadra campione d’inverno con l’incertezza che vive sovrana nella zona alta della classifica. Dall’Atalanta all’Inter, passando per il Napoli: le big a caccia di gloria sono tante e la graduatoria resta estremamente corta.Calciomercato, tutti pazzi perPaz: la scelta ricade sull’Inter (LaPresse) – calciomercato.itA impressionare però non sono solo le prime della classe. C’è infatti una neopromossa come il Como che ha ben figurato, al netto di alti e bassi in termini di risultati, e che ha messo in luce il talento cristallino diPaz.