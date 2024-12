Sport.quotidiano.net - Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d'Oro a Grassina, le foto

(Firenze), 22 dicembre 2024 –ha accolto con entusiasmo la 17ª edizione deld'Oro, una corsa podistica non competitiva che ha saputo coniugare il fascino dello sport con il calore della comunità. Sono stati quasi 200 i camminatori e podisti che, con la loro presenza, hanno reso onore a questa manifestazione immersa nelle suggestive colline della località. Con partenza dalla sede dellad'Oro, il percorso ha regalato emozioni forti, compreso il tradizionale attraversamento del torrente. Sebbene classificata come non competitiva, la gara non ha mancato di offrire momenti di vera sfida tra i partecipanti, che si sono misurati con impegno e passione lungo l'itinerario.All’arrivo, i concorrenti sono stati accolti da un ricco ristoro organizzato con cura dal Gruppo Podistico della, un momento conviviale che ha rafforzato lo spirito di condivisione dell’evento.