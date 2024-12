Roma aperto il nuovo varco sulla Colombo da via di Mezzocammino e da via Giovannoni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 dicembre 2024 – È statoquesta mattina ilsvincolo provvisorio in via Cristoforoche dalla laterale immette nella corsia centrale all’altezza del km 14.200. I lavori eseguiti dal dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (Dilp) consentono di riaprire l’accesso allada via die da via. L’intervento di bypass è stato necessario a seguito della chiusura della laterale all’altezza di via Passarelli a causa della deformazione del manto stradale.L’esecuzione dell’opera ha riguardato lo smontaggio del guardrail presente e la modifica dell’aiuola spartitraffico; a seguire sono stati realizzati la soletta in calcestruzzo e l’asfalto, è stata adeguata la rete di raccolta delle acque meteoriche e realizzata la segnaletica. Lo svincolo occupa uno spazio di circa 120 metri lineari ed è conforme alla velocità di progetto della strada in cui è stato realizzato l’intervento.