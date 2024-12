Lanazione.it - Regali e auguri nella Rsa. Il sindaco porta il saluto: "Felice di stare con voi"

Leggi su Lanazione.it

Giornata die di, quelli che ilFilippo Vagnoli accompagnato dall’Assessore al Sociale Francesco Frenos, sono statitiRSA di Serravalle e alla casa famiglia di Farneta. "Come ogni anno, con l’assessore al sociale, portiamoe doni agli anziani e ai bambini e bambine della casa famiglia. Un gesto simbolico ma anche di grande significato. Essere una comunità significa sentirsi uniti e in un momento dell’anno come questo, l’abbraccio che vogliamo dare loro è ancora più grande e intenso. La nostra attenzione per queste realtà si sostegno è sempre molto alta, basti pensare che la voce sul sociale, anche nel nostro bilancio, viene anno dopo anno rafforzata. Oggi è il momento del raccoglimento, della riflessione e della solidarietà che vogliamo dimostrare in questo modo speciale.