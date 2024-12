Pianetamilan.it - Ranieri: “A San Siro capiremo cosa vogliamo fare da grandi”

Leggi su Pianetamilan.it

Claudio, allenatore della Roma, ha parlato con ottimismo e determinazione dopo la vittoria contro il Parma, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare ulteriormente in vista della difficile sfida contro il Milan, che si disputerà domenica prossima a San. Intervenuto ai microfoni di DAZN,ha affermato: "Non so se è la Roma migliore della stagione ma dobbiamo migliorare. Adesso sotto con la prossima partita fuori casa, dobbiamo svegliarci ebene anche li. Sono contento di questi ragazzi, aspettiamo la prova di Sanper capiredaha quindi sottolineato come questa partita sarà un importante indicatore del livello della Roma e delle sue ambizioni in questa stagione. Questa partita, dunque, non solo sarà un test cruciale per la squadra giallorossa, ma anche per capire se la Roma possa davvero lottare per traguardi ambiziosi in questa stagione.