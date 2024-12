Sport.quotidiano.net - Putin incontra il premier Fico a Mosca: Slovacchia preoccupata dallo stop di Kiev al gas russo

Roma, 22 dicembre 2024 – C’è la questione del transito del gasal centro dell'incontro atra il presidente Vladimire ilslovacco Robert. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Laha espresso le proprie preoccupazioni dopo l'annuncio didelloal transito del gassul proprio territorio a partire dal primo gennaio e Bratislava è pronta a cercare nuove vie di approvvigionamento. In this pool photograph distributed by Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir(R) shakes hands with Slovakia's Prime Minister Robert(L) prior to their talks in Moscow on December 22, 2024. (Photo by Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP) In questo contesto può essere inquadrato l’incontro tra lo zar e ilslovacco, già programmato da qualche giorno.