Pallanuoto. Siena Nuoto: oggi il debutto a Firenze contro l'Esseci

alle 14,45, scenderà in acqua la squadra juniores del(nella foto)Esseci, nella piscina Nannini di: si tratta delnel campionato Fin Juniores Regione Toscana. Per la prima volta nella sua storia, la squadra parteciperà a questa competizione, un passo importante per lo sviluppo dellagiovanile in città. "Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle scorse stagioni con i Campionati Uisp, sia a livello regionale che nazionale, abbiamo deciso di alzare l’asticella – ha detto il dirigente Francesco Marzucchi –. Questo richiede un impegno ancora maggiore, ma siamo certi che la squadra, composta interamente da ragazzi del nostro vivaio, saprà dimostrare quella determinazione e quello spirito di squadra che possono fare la differenza". "Affronteremo avversarie di altissimo livello – ha aggiunto –, tra cui la Florentia, in sfide che rappresenteranno un’opportunità preziosa per mettere in campo tutte le qualità che abbiamo affinato e migliorato nel corso degli ultimi anni.