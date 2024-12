Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA: Zubcic davanti, classifica corta. Alle 13.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ D11.0011.40: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito ed appuntamento13.30 per la11.37: Questa lafinale della primadeldell’:1.Filip(Croazia) 1:16.082.Alexander Steen Olsen (Norvegia) +0.053.Marco Odermatt (Svizzera) +0.194.Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.295.Timon Haugan (Norvegia) +0.446.Marco Schwarz (Austria) +0.697.Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.728.Zan Kranjec (Slovenia) +0.809.Leo Anguenot (Francia) +0.8410.Loic Meillard (Svizzera) +1.0111.River Radamus (Stati Uniti) +1.1312.Stefan Brennsteiner (Austria) +1.2813.Luca De Aliprandini (Italia) +1.3414.Alexis Pinturault (Francia) +1.