Oasport.it - LIVE Conegliano-Tianjin 3-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: Imoco sul tetto del mondo! Demolite le cinesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55: Per oggi è tutto, grazie di averci seguito e appuntamento alle prossime sfide del grandesu OA Sport. Buona domenica!13.53: Per il13 punti di Wang, 12 per una deludente Li YingYing che ha perso il duello a distanza con le attaccanti venete, in casa25 punti di Haak, semplicemente devastante, 13 punti di Zhu, 11 di Fahr e 10 di Gabi13.51: Haak indubbiamente migliore in campo, implacabile in attacco anche contro muro e difesa efficacissimi delle. Fahr ha giocato una gara straordinaria sia in attacco che a muro, benissimo anche Gabi e Zhu in banda sia in prima che in seconda linea. Wolosz non si discute, forse Chirichella ha faticato più delle compagne a trovare il ritmo giusto ma nel finale ha messo a terra la fast importantissima che ha aperto l’ultimo break delle venete13.