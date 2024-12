Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: tanti forfait, entrano anche Comola e Trabucchi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 12.3012:01 Sarà quindi la prima volta in unaper la giovane Martina, molto positiva tra sprint e inseguimento.11:53 Clamorosa scia di ritiri per la terza gara in altrettante giornate ad Annecy! Questa la situazione:OUT Knotten, Davidova, Tannheimer, VoigtIN, Fialkova, TodorovaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara da 12.5 chilometricon partenza in linea, ultima dell’anno solare 2024 per quanto riguarda la Coppa del Mondo dida Annecy-Le.La sprint e l’inseguimento sul lago di Annecy ha consegnato alla storia la prima doppietta della carriera per la tedesca Franziska Preuss. Quest’ultima ha dimostrato di essere superiore all’intera concorrenza come solidità al tiro, tenendo altresì il passo delle migliori fondiste del circuito.