La battaglia delle accise. Agevolazioni sul gasolio. Atc vince in Cassazione

Un braccio di ferro durato dieci anni per poco meno di seimila euro. Protagoniste, l’Agenziadogane e dei monopoli e Atc Esercizio. Il contenzioso, legato allesulleper, si è concluso nei giorni scorsi con il pronunciamento della, con i giudici che hanno dato ragione alla società di trasporto cassando il ricorso dell’Agenzia. La vicenda risale al 2014 e trae spunto dall’avviso di pagamento di 5.860,82 euro notificato dalle Dogane ad Atc. La società, beneficiandosulleper, aveva chiesto di utilizzare a compensazione 169.490,98 euro, ma le Dogane dopo alcuni accertamenti rilevarono la non spettanza di 5.706,18: secondo l’Agenzia il beneficio era stato richiesto anche per ilutilizzato su alcune tipologie di veicoli non contemplate dalla normativa, ossia otto filobus il cui motore anon alimentava direttamente il movimentoruote del veicolo ma era impiegato per sviluppare l’energia per la ricarica della batteria.