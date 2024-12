Ilfattoquotidiano.it - Il desiderio di Zielinski: “Scudetto e Champions? Il mio sogno è la pace nel mondo, speriamo che la guerra in Ucraina finisca”

“Doppio colpo: perché no? Abbiamo una squadra fortissima. E cercheremo di andare fino in fondo in ogni competizione“. Il centrocampista dell’Inter Piotrsi dice molto ambizioso nel corso di un’intervista concessa al Quotidiano Sportivo. L’ex giocatore del Napoli si è raccontato: dalla sua vita in Polonia all’impegno sociale che l’ha sempre contraddistinto, fino al regalo di Natale che vorrebbe più di ogni altra cosa.Il polacco ha vissuto un’infanzia molto particolare: a 8 anni condivideva la sua stanza con altri coetanei accolti dalla sua famiglia. Successivamente, coi primi stipendi, il calciatore ha comprato appartamenti a Zabkowice trasformandoli in orfanotrofi: “Il merito è dei miei genitori che ospitavano altri bimbi. Con loro non avevo problemi, anche se qualcuno dice che nascondessi i miei giocattoli (sorride, ndr).