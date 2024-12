Pianetamilan.it - Garcia: “De Laurentiis si è reso conto di essere stato un co*****e”

Leggi su Pianetamilan.it

Rudi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto pesanti ai microfoni di 'Carré', soffermandosi sul rapporto con Aurelio De, presidente del club partenopeo. Ecco le sue parole. "Il vero colpo di teatro sarebbelasciarmi. Così si sarebbe qualificato per la Champions, invece di finire decimo. Magari ha detto quelle cose perché si èdiun po' coglione. Lo ha fatto per coprire degli errori. Pensavo di lavorare con un gentleman, invece si è rivelato uno che si immischia in cose che non gli competono. Ho pagato l'avergli detto di rimanere la suo posto. Voleva che facessi giocare 45 minuti un calciatore, altri nella ripresa. Io a sessant'anni non ho accettato. Decapisce di cinema, ma non di calcio. Quando arrivai volevano andare via tutti, i calciatori si lamentavano dipagati poco.