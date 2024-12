.com - Furlani: “Minacce di morte per la cessione di Tonali. Maldini? Dovevamo cambiare”

(Adnkronos) – “Ho capito che non c’è modo di sfuggire a quello che dicono in tv o sui giornali. Nei giorni negativi, sono cose che colpiscono . E poi ci sono giorni ancora peggiori, come quando ricevodi. Per esempio, come successo quando abbiamo venduto”. Così Giorgio, amministratore delegato del Milan, in un’intervista pubblicata in un documento dell’Harvard Business School (di cuiè stato studente) per analizzare il caso della società rossonera. “È in quei momenti – continua– che ho pensato che certe cose non le insegnano alla Harvard Business School”.ha poi parlato dell’attuale proprietà del Milan, il fondo RedBird, che ha acquistato il club da Elliott: “Ciò che ho imparato lavorando con Gerry (Cardinale, ndr) è che più punti di contatto abbiamo e meglio è.