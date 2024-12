Tvpertutti.it - Eleonora Giorgi in sedia a rotelle: nuove rivelazioni sul tumore

continua a lottare con determinazione contro ilal pancreas. Ospite in collegamento da Silvia Toffanin a Verissimo, l'attrice ha condivisosulla sua malattia e sul difficile percorso di cura, offrendo uno spaccato toccante e sincero della sua vita attuale. Con il sorriso che l'ha sempre contraddistinta,ha raccontato il suo quotidiano fatto di speranza, resilienza e piccoli gesti che oggi assumono un significato ancora più profondo. In particolare, ha parlato di una speranza che guarda al futuro, legata allefrontiere della medicina. "Mi sono ammalata un filo prima del dovuto", ha spiegato, riferendosi ai progressi imminenti nella ricerca oncologica: "Sta per esplodere una frontiera di farmaci che agiscono in maniera diversa dalla chemio".