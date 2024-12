Anteprima24.it - Cionek: “Contento di aver dato un contributo alla squadra”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono soddisfatto, sia personalmente che come. Chiudere l’anno in questa posizione, con questi punti dvetta, ci da grandi soddisfazioni. Personalmente sono il primo a mettermi in discussione tutti i giorni”. Così Thiagonel post gara del match vinto con il Picerno. “Adesso guardiamo solo avanti, anche perché abbiamo raggiunto una certa maturità di. Lasciamo il passato alle spalle e pensiamo al nuovo anno”. “È stata una settimana particolare. Ci eravamo prefissati l’obiettivo di vincere la Coppa Italia di Serie C ma purtroppo è andata così – sottolinea– Qualche errore non ci ha aiutato però adesso pensiamo solo al campo. Sonodi poter aiutare lae finire l’anno con la vittoria”.Il difensore ripercorre il percorso da fuori rosa: “Dovrebbero spiegarlo chi mi ha messo fuori rosa.