Ballando con le stelle | trionfo di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

A 'con le' vince l'amore con ildella vera coppia,, nata dietro le quinte del programma e che ora con la meritatissima coppa in mano potrebbe convolare a nozze. E alla fine alla finale scivola tutto in armonia, dopo tante polemiche nell'edizione segnata da liti e misteri, ma il giudice Guillermo Mariotto non c'è. Milly Carlucci, giura assurda coincidenza, che si è fatto male ad un ginocchio e non è potuto rientrare dall'impegno di lavoro che aveva a Riad dove è scivolato provocandosi il trauma. ''Ci ha mandato un certificato medico - ha detto Milly - si è rovinato una gamba compresi i legamenti'', ha spiegato augurando allo stilista ''buon Natale e ti aspettiamo ancora qui a braccia aperte'' dopo il giallo sulla sua presenza, le accuse di molestie cadute con la difesa della stessa Carlucci, poi l'abbandono dello studio prima della fine della puntata, che ha spiegato con motivi di lavoro, le scuse e infine stasera la nuova assenza.