Thesocialpost.it - Attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo: ferito un cittadino italiano

Un tragicoterroristico ha colpito venerdì scorso ididi, in Germania, causando 5 morti e numerosi feriti. Tra le vittime del violento attacco, che ha sconvolto la comunità locale e internazionale, c’è anche un, il 40enne Marco Forciniti, originario di Pietrapaola, piccolo comune in provincia di Cosenza, in Calabria.La notizia è stata confermata dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia, attraverso un messaggio diffuso sui social.Il messaggio del sindaco“Tra i feriti che ancora lottano per la loro vita, purtroppo, ci è giunta notizia esserci un giovane, figlio di un nostro con– ha scritto il sindaco Labonia in un post su Facebook. – In questi attimi di grande sconforto esprimiamo grande vicinanza alla famiglia e l’augurio di pronta guarigione al giovane”.