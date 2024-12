Bergamonews.it - Atalanta-Empoli, le formazioni ufficiali: Pasalic in mediana, davanti tridente pesante

, leCalcio d’inizio alle 18(3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson,, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Hien, Toloi, Godfrey, Palestra, Ruggeri, Sulemana, Brescianini, Cuadrado, Samardzic, Zaniolo.(3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’AversaA disp. Seghetti, Perisan, Marianucci, Tosto, Sambia, Fazzini, Maleh, El Biache, Ekong, Konaté.Arbitro: FelicianiGli aggiornamenti in direttaLe– Con le sole assenze di Scalvini e Scamacca, più lo squalificato De Roon, Gasperini si affida ainpunta sule in difesa al centro schiera Djimsiti mettendo in panchina Hien.