Iltempo.it - "Anche un italo-tedesco tra i feriti". La Farnesina attiva l'ambasciata

untra idell'attentato di Magdeburgo. Laha già allertato l'italiana in Germania. Si tratta di Marco Forciniti, originario di Pietrapaola in Calabria. «Appena avuta notizia dell'attentato di Magdeburgo, l'italiana in Germania ha chiesto alle autorità locali se vi fossero coinvolti degli italiani. Ci è stato risposto che non risultavano cittadini italiani». Lo ha detto all'Adnkronos la, parlando di Marco Forciniti - originario di Pietrapaola, in Calabria - «cittadino, del cui ferimento - ha aggiunto il ministero degli Esteri - l'Unita di Crisi ha appreso dai media. Funzionari dell'si sono recati presso l'ospedale per conoscere le condizioni di salute dell'uomo e fornirgli assistenza».