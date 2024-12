Pianetamilan.it - Verona-Milan, i gol di Reijnders e gli assist di Fofana: i numeri della gara

(fonte: ac.com) - Iltorna a casa con tre punti preziosi grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Hellas. La rete decisiva è stata segnata daal 56', sudi. Una prestazione solida che migliora la posizione dei rossoneri in classifica. Queste sono le statistiche salienti relative al match: 1- Grazie alla rete odierna, con 4 gol in 15 presenze in questa Serie A Tijjaniha eguagliato il proprio record di marcature stagionali registrato nei maggiori 10 tornei internazionali (4 anche nel 2021/22 ma in 33 presenze con l'AZ). Da inizio novembre, solo Kean (5) ha realizzato più reti di Tijjaninella Serie A 2024/25 (4, come Thuram e Lookman). 2- Solo nel 2021/22 (4 in 33 presenze) e nel 2023/24 (4 in 32), entrambe con la maglia del Monaco, Youssoufaveva servito piùstagionali nei big-5 campionati europei (3 in 15 incontri con ilfinora in Serie A).