Ilfattoquotidiano.it - “Tony Effe mi fa sesso perché non pensa quello che canta sulle donne. Va di moda questa roba qua, non ha colpe”: parla Dolcenera

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è dappertutto, sembra che chiunque ne parli e la sua notorietà è alle stelle come esito dell’invito revocato dal Comune di Roma per il Capodanno al Circo Massimo. E tra i colleghi che si sono espressi su questo caso c’è ancheattraverso Instagram. Cosa ha detto lautrice? “Non puoi invitare uno e poi accorgerti dopo diche dice”. Un appunto alle colleghe che hanno espresso solidarietà al rapper: “Di tutti gli artisti cheno di censura, soprattutto ledovrebbero farsi due domande“.ha poi aggiunto che, secondo lei, i contenuti sessisti nei brani disono figli di questo momento storico (sicuramente saprà che la storia del rap, anche statunitense, è zeppa di contenuti sufalsariga fin quasi dagli albori ma forse intende un lungo periodo storico, chissà, ndr): “Lui non è l’unico che racconta lein maniera becera e inneggia a una realtà triste, che un po’ mette depressione, che tra l’altro lui non vive – le parole dellautrice – Lui fa parte di un momento culturale storico in cui a un certo punto è andata diqua, non ha