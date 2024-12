Oasport.it - Snowboard, Giappone dominante nell’halfpipe di Coppa del Mondo a Copper

Leggi su Oasport.it

Bilancio trionfale per ilal termine del secondo halfpipe stagionale delladel2024-2025 di, andato in scena sulle nevi diMountain (Colorado, Stati Uniti). Le finali odierne hanno visto una strepitosa prova corale del movimento nipponico tra settore maschile e femminile, con cinque atleti diversi capaci di salire sul podio.Tra gli uomini è arrivata addirittura la tripletta, con Ayumu Hirano che si è aggiudicato il successo (97 punti) davanti ai connazionali Yuto Totsuka (94.75 punti per il leader della classifica generale) e Ruka Hirano (92.75). Quarta piazza a 91.50 punti per l’australiano Scotty James davanti al sud coreano Lee Chaeun e all’altrose Shuichiro Shigeno.In campo femminile il Paese del Sol Levante ha festeggiato la vittoria di Sara Shimizu, che si è imposta con 90.