Scippa una donna e fugge in auto, lei reagisce e viene trascinata via

SANSEPOLCRO – La Polizia di Arezzo assieme agli agenti del commissariato di Sansepolcro alla conclusione delle indagini ha assicurato alla giustizia l’re di una rapina violenta. L’uomo, un italiano quarantenne, già conosciuto per reati contro la persona e contro il patrimonio, nella serata di mercoledì si è restore di una violenta ed efferata rapina nei confronti di unaitaliana di circa 50 anni. Dopo aver seguito la, che aveva appena chiuso la propria attività commerciale e si era recata in farmacia per l’acquisto di alcuni medicinali, ha carpito un momento di distrazione della vittima, per sottrarle la borsa e poi darsi repentinamente alla fuga. Il malfattore si è messo quindi alla guida della propriaper dileguarsi per le vie della città, ma la, non dandosi per vinta, ha rincorso il veicolo fino a raggiungerlo per poi inserire il braccio all’interno del finestrino, lato guidatore, con l’intento di recuperare la propria borsa poggiata sul lunotto anteriore.