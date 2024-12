Oasport.it - Sci freestyle, Ailing Eileen Gu regala meraviglie e firma il tris nell’halfpipe di Copper Mountain. Sigillo di Ferreira

(USA) è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci. La cineseGu ha ribadito di essere l’assoluta reginetta di questa specialità, conquistando la terza vittoria consecutiva grazie a una prestazione perentoria fornita nella prima run e premiata dai giudici con il rilevante punteggio di 90.50.La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 (di fronte al proprio pubblico si impose anche nel Big Air e fu seconda nello slopestyle) ha ormai messo nel mirino la terza Sfera di Cristallo in carriera dopo quelle alzate al cielo nel 2022 e nel 2024. La modella 21enne, capace di dettare legge per la 17ma volta nel massimo circuito internazionale itinerante, si è lasciata alle spalle la britannica Zoe Atkin (89.75) e la canadese Cassie Sharpe.