San Marino pronto a traslocare a Riccione per le gare interne

Il SanCalcio balla il valzer degli stadi. A causa delle cattive condizioni dell’impianto di casa ad Acquaviva, i biancazzurri sono costretti a cercare una nuova terra promessa, almeno per i prossimi impegni del girone di ritorno. "Con ogni probabilità la nuova destinazione per gli impegni casalinghi sarà il Nicoletti di– fanno sapere dalla società –. Manca solo il via libera della Lega, che sta controllando l’effettiva disponibilità dell’impianto per tutti i match del girone di ritorno. Per adesso sono le tempistiche burocratiche che ci frenano e per giocatori e società tutto questo è snervante". Nel frattempo la prima giornata di ritorno contro il Tau, fissata per il 5 gennaio, si potrebbe addirittura giocare al Romeo Neri di Rimini. L’ultimo match sull’erba di Acquaviva è stato quello pareggiato contro la Sammaurese, da lì la situazione è stata insostenibile.