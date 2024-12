Ilgiorno.it - Rimonta sfiorata per l’Olimpia Milano, ma alla fine la spunta il Bayern Monaco

, 20 dicembre 2024 – Non riesce a ritrovare il successo l'Olimpiache patisce un partenza disastrosa nel ko subito dal. Il -18 dei primi 7 minuti diventa una montagna da scalare nel 78-79 ottenuto dai tedeschi, anche se in realtà già nel primo tempo l'Armani era tornata in parità. Così il -1 finale grida vendetta perchéè partita davvero troppo in ritardo nel match. Non bastano così i 18 punti di Mirotic, come i 14 di LeDay. Si rivede dopo tanto tempo anche Josh Nebo che in 16 minuti ha già grande impatto con 11 punti e 8 rimbalzi. Nel pre-partita è il momento dei ricordi con Napier e Voigtmann omaggiati dall'Olimpia, mentre la partenza è da incubo, esattamente come ad Atene. L’omaggio Addirittura i milanesi vanno sotto 6-24 dopo 7', prima di capire che la partita è realmente iniziata.