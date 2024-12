Lanazione.it - Panno del Casentino: Consiglio regionale approva atto presentato da Marco Casucci (Lega)

Arezzo, 21 dicembre 2024 –delda) “Eccellenza da preservare, Regione e Governo uniscano le forze” Chiedere al Ministero del Made in Italy di portare avanti misure volte a salvaguardare e sostenere la manifattura deldel, e allo stesso tempo mettere in campo azioni di sostegno per la salvaguardia dell’occupazione. Sono i due impegni contenuti in un ordine del giorno del consiglieredellacolto alla legge di bilancio eto daldopo che lo stesso consigliere ha accolto alcuni emendamenti del gruppo PD. “L’zione del mio ordine del giorno è un segnale di attenzione doveroso a tutela non solo di un prodotto di eccellenza della manifattura tessile toscana, ma di un simbolo della moda italiana, un unicum con secoli di storia che porta il nome di uno dei territori della nostra provincia nel mondo”, afferma