21 dicembre: il solstizio d’inverno segna l’inizio della stagione del “Non ce la faccio più” e dell’ansia pre-natalizia. Le stelle oggi sono in vena di sarcasmo e consigli spicci. Qualunque sia il vostro segno, ricordate: a volte la soluzione migliore è una risata. o un bicchiere di vin brulé.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete un vulcano in eruzione, ma non tutti sono pronti a reggere la vostra esplosività. Se qualcuno vi dice “calma”, non prendetelo come un’offesa personale (anche se lo è). Provate a canalizzare l’energia: magari in una corsa. O in una battaglia con la carta regalo. Toro(21 aprile – 20 maggio)La vostra voglia di comfort oggi raggiunge picchi imbarazzanti. Avete fame di cioccolata, coperte calde e serie TV che nessuno ammetterebbe di guardare. Le stelle approvano, ma ricordate: ogni tanto alzarsi dal divano è consigliabile per la circolazione (e per la dignità).