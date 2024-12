Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Codice della strada. In monopattino senza casco, multato un minorenne

Sono scattate in questi giorni anche a Cesena le prime sanzioni comminate in base alle nuove norme delrecentemente riformato. Si trattaprima multa per unalla guida di un, mentre in un incidentele è stata riscontrata per la prima volta la condizione di positività alla cocaina, anche se probabilmente assunta diversi giorni prima. Il sinistrole si è verificato giovedì sera alle 21, in via Tito Maccio Plauto all’intersezione con via Lombardia. E’ un automobilista 30enne residente a Cesena il conducente incappato nei controlli di legge sull’uso di stupefacenti. L’uomo, al volantesua Volvo, procedeva in direzione stadio e ha perso il controllo dell’auto invadendo la corsia opposta di marcia scontrandosi con una Fiat 500 L, che da via Lombardia svoltava in via Plauto, condotta da un cittadino di 57 anni residente a Mercato Saraceno.