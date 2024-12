Monsano resta bloccata nell’ascensore e quando viene liberata trova la madre morta in casa

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia a, in provincia di Ancona, dove una donna rientrando dal lavoro è rimastae,da una squadra di vigili del fuoco,la.L’ascensoreI fatti si sono svolti verso le 20:00 di giovedì 19 dicembre,una donna distava rientrando a. È rimasta, ma non si è fatta prendere dal panico e ha avvisto l’1-1-2 che ha inviato sul posto una squadra di vigili del fuoco, ignara del fatto che la74enne, malata da tempo, eraa causa di un malore.Inutili i tentativi della figlia e dei pompieri di salvare la donna, per la quale non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono entrati con una scala a pioli dalla finestra del primo piano e, mentre stavano per liberare la donna rimasta, hanno fatto il tragico rimento della 74enne priva di vita.